ضبط شخص حصل على قرض بنكي بمستندات مزورة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة بالقاهرة

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (مسئول أحد البنوك) لتضرر البنك من (أحد الأشخاص) لقيامه بالحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة) إذ قام المذكور بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، طالباً الحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجارى مزور يفيد كونه صاحب شركة لصناعة الجلود كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "خلافاً للحقيقة" ، ومن خلال ذلك تمكن من إستلام القرض المالى والإستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ (مليون وخمسمائة واثنين ألف جنيه مصرى).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكور ، وعثر بحوزته على سجل تجارى باسم الشركة المشار إليها ممهور بخاتم شعار الجمهورية " بفحصه فنياً تبين أنه مزور تزويراً كلياً".

وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بتزوير السجل التجارى المضبوط استخدام أحد البرامج الإلكترونية وتقديمه للبنك للحصول بموجبه على القرض.