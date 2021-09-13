ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (ثلاثة أشخاص، مقيمين بالغربية) يفيد بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، مدعياً علاقاته ونفوذه ببعض المسئولين "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية -خلافاً للحقيقة – وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين زاعماً مقدرته على تعيينهم إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.