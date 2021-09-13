افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام ٢٠٠٦.

وبحسب بيان، رافقه خلال الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية و المهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات والأستاذ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.

التقي العناني بعدد من السائحين من ألمانيا والبرازيل وروسيا وأمريكا وأسبانيا وجزر الكاريبي وبولندا والبرتغال والذين حرصوا على الحديث معه، حيث أعربوا عن حبهم لمصر و لمقاصدها السياحية وعما شاهدوه من عظمة و عراقة الحضارة المصرية.

ودعاهم وزير السياحة والآثار لمصاحبته في افتتاح المقبرة، وقد أعرب السائحون عن سعادتهم بهذه الدعوة لأنهم سيكونوا أول زائري المقبرة منذ أكثر من ١٥ عام.

وأوضح وزيري أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين الجزء العلوي عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت في الصخر على عمق يصل إلى حوالي 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت في الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذي يؤدي إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

يوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردي تماثل غرفة الدفن في الهرم المدرج.

كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

وأشار العميد مهندس هشام سمير إلى أن مشروع ترميم المقبرة بدأ عام ٢٠٠٦، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة حيث تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط والأسقف و إزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

كما تمت إعادة تجميع وترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، بالإضافة إلى تأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

ومن المقرر أن يتم فتح المقبرة للزيارة بدءا من غد الثلاثاء ١٤ سبتمبر، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين ٤٠ جنيها وللطالب المصري ٢٠ جنيها والأجنبي ١٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ٥٠ جنيها، وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجري.