"الهجرة" تطلق منصة إلكترونية لفاعلية جمع تبرع المصريين بالولايات المتحدة بالتعاون مع "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة المقررة في 2 أكتوبر المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الاتفاق على أن تتزامن الحملة مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر العظيم، مع البدء في الإعلان عن مواقع التبرع من اليوم لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومي (حياة كريمة).

جاء ذلك خلال ترؤسها اليوم الاثنين، لاجتماع تنسيقي عبر تطبيق "زووم"، بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة والإعلامي محمد شردي سفير مبادرة حياة كريمة، وليلى بنس إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلي مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلي نادي روتاري مابل فالي بالولايات المتحدة.

ووجهت مكرم شكرها لمؤسسة حياة كريمة ومجموعة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لتعاونهم على جهودهم في وضع المحتوى وتصميم وتفعيل المنصّة والتي تشمل موقعا إلكترونيا يحتوي على ما هو المشروع القومي حياة كريمة؟ عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) كالتالي: اضغط هنا ،اضغط هنا والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الرابط التالي: اضغط هنا

، كما وجهت الشكر لممثلة نادي روتاري مابل فالي التي أعلنت عن تكفلها بكافة المصاريف الإدارية لتحويل التبرعات مساهمة منها في دعم المشروع، لافتة إلى أن الموقع الإلكتروني للحملة يحتوي على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومي"حياة كريمة" بكافة تفاصيله، وعن حافلات محو الأمية الرقمية في القرى المصرية، بالإضافة إلى دور المؤتمر في دعم أحد أهم القطاعات بالمشروع القومي وهو شق التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من اهم الركائز لدعم كل مصري وكل مصرية.

وأضافت مكرم أن هذه المنصة بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي "حياة كريمة"، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية، مؤكدة أن كل هذه الجهود المبذولة إنما هي لدعم المشروع القومي الذي يغير نوعية الحياة لمواطنينا بالقرى الأكثر احتياجًا والمصدرة أيضا للهجرة غير الشرعية.

من جهته، استعرض الإعلامي محمد شردي برنامج فاعلية التبرع والذي سيقوم بإدارته بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، مقترحاً دعوة إعلاميين وشخصيات عامة لحضور حملة التبرعات التي تتم بشكل إلكتروني للمرة الأولى من نوعها لمصريين بالولايات المتحدة لدعم المشروع القومي.

وأكد أن المشروع يعد الإنجاز الأضخم في التاريخ حيث يستهدف تغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن من كافة محافظات مصر، مشيدًا بروح التعاون في حملة التبرعات بين منظمات المجتمع المدني، المتمثلة بمؤسسة حياة كريمة ونادي روتاري ومجموعة نيو إيجيبت المتحدة، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارتي الهجرة والتخطيط، والمصريين بالخارج الذين يشاركون في تنمية الوطن ومشروعاته القومية الكبرى.

بدورها، أعربت ليلى بنس وزوجها درايدن عن إعجابهما بمحتوى الموقع الإلكتروني وصفحة الفيسبوك وخاصة الكلمة الافتتاحية لوزيرة الهجرة، وكذلك الفيديوهات التي تم إعدادها عن طريق مؤسسة حياة كريمة للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات، وأشادا بكل الجهود التي تم بذلها لتدشين هذه المنصة وتصميمها على نحو مهني وتقني دقيق، معربين عن تطلعهم لأن تخرج فاعلية جمع التبرعات بشكل مشرف يليق بالمشروع القومي الكبير "حياة كريمة".​