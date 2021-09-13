حسام موافي: آية في القرآن وحديث نبوي عالجا مرض السمنة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ألقى الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة محاضرة بعنوان: "الإعجاز الرباني" لأئمة وواعظات مصر والسودان، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن المحاضرة تأتى ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان، التي افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة، أمس

وقال موافي، إن الجسم الطبيعي لا يستطيع تخزين المياه، وهو يحتوي على أربعة أعضاء تتنبه عند وصول الماء وهي القلب والكبد والكلى وجزء من المخ، مشيرا إلى أن خروج الماء من الجسم يكون عن طريق الإخراج والعرق والنفس، وتخزينه دون إخراج داء يحتاج إلى دواءً، ومن رحمة الله تعالى أن بيّن ذلك في القرآن قبل دراسة ذلك في العلم الحديث، في قوله تعالى "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، وقوله أيضا:"فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ".

وأشار إلى أن أن وظيفة كل عضو بجسم الإنسان دليل جلي على القدرة الإلهية، موضحًا أن القرآن الكريم في كل لفظة منه حوت الكثير من العلوم ، وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم موضحًا بعض الأمراض التي تصيب الإنسان منها السمنة.

ولفت إلى أن السمنة مرض خطير، عالجه الشرع من خلال القرآن الكريم في قوله تعالى:"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، وفي حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): "مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ"، مشيرا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وضعا أفضل نظام لصحة الإنسان وسلامته.