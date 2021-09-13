شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وانخفاض طفيف بالرطوبة.. وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى : - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 85 - 86% الصغرى نهارا 30 - 35% - السواحل الشمالية: العظمى ليلا 85 - 88% الصغرى نهارا 40 - 45% - جنوب سيناء: العظمى ليلا 55 - 60% الصغرى نهارا 30 - 35% - شمال الصعيد: العظمى ليلا 40 - 50% الصغرى نهارا 20 - 25% - جنوب الصعيد: العظمى ليلا 25 - 30% الصغرى نهارا 10 - 15%