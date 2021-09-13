شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام والمؤبد والمشدد 15 سنة و10 سنوات لمتهمى اقتحام قسم سمالوط.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار المستشار اشرف محمد على رئيس المحكمة، والمستشار صلاح الشربينى، عضو يمين، والمستشار أحمد صالح عضو شمال، ومحمد مكرم وكيل النيابة، وامانة سر على حسن وحازم سليمان، تحت إشراف المحامى العام الأول المستشار أبوالوفا عيسى لنيابات شمال، أحكامًا بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات، على 74 متهما فى أحداث العنف فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط فى شمال المحافظة، خلال موجة الشغب التى صاحبت فض اعتصامات رابعة والنهضة.

وصدر قرار المحكمة بمعاقبة كل من محمد عبد الحميد محمد على وخالد محمد عبد الرازق وعاشور خليل أمين وإبراهيم وردانى محمود بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم، والآخرون بالمؤبد والمشدد 15 سنة والمشدد 10 سنوات، وبراءة متهم منهم، حيث أن جميع المتهمين الـ74 تُعاد إجراءات محاكمتهم فى القضية، بعد صدور أحكام ضدهم فى جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام فى عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما فضلا عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التى أصدرت الحكم الأول.