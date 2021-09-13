شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين العربية للتصنيع ووفد عسكرى نيجيرى لتعزيز مجالات التصنيع المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية، جاء هذا خلال زيارة وفد عسكري من دولة نيجيريا الشقيقة، في زيارة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الصناعية.

خلال اللقاء تم بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة نيجيريا الشقيقة، بالإضافة إلي بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي.

وأكد "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة نيجيريا، وذلك في كافة مجالات التصنيع وتبادل الخبرات.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد النيجيري حرص بلادهم على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دولة مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرين أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي في إطار تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي .

وفي إطار الزيارة، قام الوفد النيجيري بتفقد معرض منتجات العربية للتصنيع حيث أعربوا عن أعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة، فضلا عن خطط التدريب الحديثة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.