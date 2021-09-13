شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تحذر المدارس من تحصيل أى مصروفات إضافية أو تبرعات من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها تحذير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس من تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسميات من الطلاب وأولياء الأمور، مع التحقيق الفورى لمن يطلب تبرعات أو مبالغ مالية من الطلاب.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة سوف تنطلق في المدارس الرسمية العربى والحكومية يوم 9 أكتوبر المقبل وفق ما هو محدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، مشددة على أنه لا توجد نية لتأجيلها حتى يوم 17 أكتوبر المقبل وما يتردد بشأن تأجيلها غير صحيح.

طقس حار بالقاهرة اليوم شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

طائرة إسعاف خاصة تغادر إلى نيجيريا لإعادة مواطن مصرى بعد تدهور حالته الصحية

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الاثنين، طائرة إسعاف خاصة مجهزة طبيًا، متجهة إلى نيجيريا على متنها طاقم طبي، ومعدات مجهزة لنقل مواطن مصري مريض من أبوجا وإعادته إلى أرض الوطن، بعد تدهور حالاته الصحية هناك.

الغر: إتاحة التقدم للجامعات الخاصة لطلاب الثانوية 2020 بتنسيق العام الماضى

قال الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه تقرر فتح باب التقدم المباشر لطلاب الثانوية العامة 2019-2020، وطلاب الثانوية الأزهرية للتقدم المباشر إلى الجامعات الخاصة وليس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الموحد للقبول بالجامعات الخاصة، موضحا أن التقدم سيكون لمدة أسبوع .

الأهلى يستقر على تعديل عقد أليو ديانج بعد رفض العرض التركى

استقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل عقد المالى أليو ديانج نجم خط وسط الفريق مالياً ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه في الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل صفوف الأهلي، وترغب الإدارة في تعديل عقده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من دبى لحسم ملف تجديد تعاقده

تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، عودة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، من أجازته التى يقضيها حاليًا فى دبى، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب إدارة الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب المغربى فى الوقت الحالى من أجل تجنب ما حدث مع الدولى التونسى فرجانى ساسى والذى رحل عن النادى مجانًا وقبل انتهاء موسم الدورى المنقضى.

مواطن يستوقف رئيس الوزراء ليعرض شكواه.. ومدبولى يوجه بالحل الفورى

استمع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لشكاوي عدد من المواطنين بكفر شبين بالقليوبية خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقال له أحد الشباب عندنا شكاوى وفى ناس هنا مخالفة للقانون وبتبيع ممنوعات.

التعليم: لن يتم عقد امتحانات فى الأيام التالية لأعياد المسيحيين بالعام الجديد

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج الدراسية مع العام الدراسى الجديد، ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أى امتحانات فى الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين.

الراعى الرسمى لبرشلونة يفسخ تعاقده مع النادى بسبب رحيل ميسى

أنهى الراعي الرسمي لنادي برشلونة، تعاقده مع الفريق الكتالوني بالتراضي، بعد إنطلاق الموسم الجاري 2021-2022، ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت"الكتالونية، فإن شركة "راكوتين" الراعي الرسمي للبارسا، أنهت تعاقدها بالتراضي مع البلوجرانا، ويبحث النادي خلال الوقت الحالي، عن راعي جديد.

الرى: إحلال وتجديد 32 محطة مياه بالوجهين البحرى والقبلى

كشف تقرير لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد لـ32 محطة جديدة بالوجهين البحرى والقبلى، وتوريد وتركيب 23 محرك كهربائى لمحطات المصلحة.

دبلوماسية سلوفينية: حرص مصر على المشاركة بمنتدى الإبداع يؤكد اهتمامها بتعزيز العلاقات مع أوروبا

أكدت بترا كيزمان، مدير إدارة الدبلوماسية العامة والعلاقات الثقافية الدولية بوزارة الخارجية السلوفينية، أن حرص مصر على المشاركة الكبيرة في "منتدى الإبداع"، التي تنظمه سلوفينيا الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية.

جهاز حدائق أكتوبر يقرر سحب وحدات سكنية بسبب تغيير النشاط

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير لتنفيذ قرارات الإزالة والسحب لوحدات مخالفة للنشاط بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار سحب وإزالة مخالفات لوحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى بمنطقة ابني بيتك 2 ( الصفوة)، وأصبحت الوحدات فى حوزة الجهاز.

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين بسرعة إزالة مخالفاتهم حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مؤكداً استمرار الحملات في كافة المناطق بالمدينة وخاصة بمنطقة أبناء الجيزة، نظراً لصدور قرارات سحب لعدد كبير من الوحدات السكنية التي قامت بتغيير النشاط من سكني لتجاري.