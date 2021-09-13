شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار وأماكن سقوطها خلال الـ 72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن فرص الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الإثنين 13 سبتمبر، فرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

ومع يوم غدا الثلاثاء 14 سبتمبر، تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويوم الأربعاء 15 سبتمبر، يكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.