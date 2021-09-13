شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تعلن توفير لقاح الإنفلونزا الرباعى بجميع فروعها فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (Influvac) في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

وكشفت "فاكسيرا"، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن سعر الجرعة 170 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم.

وفيما يلى عناوين وأرقام فروع المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

1- مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

2- نادي الطيران

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة

3- الشروق

العنوان: مستشفي نور الشروق

4- المطار

العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي

5- بتروسبورت

العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين.

6- نادي القضاة

العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود

7- كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس

8- 6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري

9- نادي المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي

10- الرحاب

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

11- داندي مول

العنوان: المول التجاري، داندى مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

12- نادي الزهور -مدينة نصر

العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر

13- نادي الزهور التجمع الخامس

14- الإسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول



















