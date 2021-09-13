شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول حالة استئصال للغدة التيموسية بالمنظار لمريضة بمستشفى السلام ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول حالة استئصال للغدة التيموسية المتضخمة بالمنظار الجراحي لمريضة داخل مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضرت مريضة تبلغ من العمر 21 عامًا إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهي تعاني من وهن العضلات المناعي المعروف بمتلازمة (Myatheia Graves) بسبب تضخم الغدة التيموسية؛ وعليه تقرر إجراء عملية استئصال الغدة التيموسية للمريضة، والتي تعد أحد وسائل علاج مرضى وهن العضلات وتساعد على توقيف العلاج بالكامل الذي تتناوله المريضة غالبًا طوال فترة حياتها أو تخفيض بعض جرعات الأدوية لها.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء الجراحة اللازمة "استئصال الغدة التيموسية" لعلاج المريضة بأحدث التقنيات العلاجية من خلال المنظار الجراحي، والذي يمتاز عن الجراحات العادية بعدم الحاجة لشق عظمة القفص الصدري وإجراء العملية من خلال فتحتين فقط لا يتعدى الفتحة الواحدة 1 سم، بما يساعد على سرعة استقرار الحالة الصحية للمريضة وخروجها من المستشفى بعد التعافي في أقل وقت ممكن.

وأوضحت الهيئة، أن تكلفة إجراء مثل هذه العمليات في مستشفيات القطاع الخاص تبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدة أنه لم تدفع المريضة سوى قدر مساهمة 300 جنيه، حيث أنها من منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز وبأقل تكلفة ممكنة بما يسهم في تخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الجراحة المتطورة تميز جديد لقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، مشيرًا إلى إمكانات المستشفى في استقبال وعلاج جميع الحالات الطارئة والحرجة من خلال فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، وكذلك توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين بجميع التخصصات الطبية والنادرة والمتميزة منها داخل نطاق المحافظة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن "المنظار" هو إحدى التقنيات الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج الدقيق للمرضى، والذي يسمح للطبيب المعالج برؤية ما بداخل جسم المريض والعملية من خلال شق أصغر بكثير مما تتطلبه الجراحات التقليدية، والشعور بألم أقل من الجراحة المفتوحة، والحصول على فترة تعافي قصيرة، مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على إجراء العمليات والتدخلات الجراحية للمرضى باستخدام أحدث التقنيات العلاجية التي تساعد على سرعة شفاء المرضى وتحقيق أعلى درجات الجودة في الخدمات والرعاية الصحية.