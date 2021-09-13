شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف شارعى باتا بكرداسة وعدوى سليم بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة أعمال إزالة التعديات علي الطريق العام بشارع باتا بمركز كرداسة تمهيدا لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف الطريق بطول 1450 م2 من خلال الخطة الاستثمارية للمركز، بابتنسيق مع مديرية الطرق.

وتستكمل أجهزة المحافظة أعمال تمهيد وتجريد وفرد طبقة الدقشوم بشارع عدوي سليم المتفرع من شارع ترعة الزمر وذلك تمهيدا لرصف الشارع بحي العمرانية، صمن خطة تطوير شبكة الطرق بالمحافظة.

وفى سياق آخر، نفذت إدارة البيئة بحي جنوب الجيزة بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطرى والصحة، حملة على المطاعم و محلات الأغذية بشارع المحطة، أسفرت الحملة عن إعدام لحوم فاسدة ودهون مجهولة المصدر وبعض المنتجات الأخرى غير المطابقة للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.