شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سياحة العبور لمدة 14 يوما من الأردن إلى السعودية بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وعمان - الأردن، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، إن التقرير الذى تلقته الوزارة من المكتبين الرياض وعمان يشير إلى أنه في إطار سماح الجهات الحكومية الأردنية بسياحة العبور من خلال المملكة الأردنية الهاشمية إلى بعض الدول الأخرى، ومنها المملكة العربية السعودية، فإنه تم رصد مذكرة داخلية صادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية، مفادها أنه نتيجة حالة الإرباك والفوضى وعدم التزام شركات السياحة والسفر بالتعليمات الصادرة بشأن سياحة العبور ، وأيضا استغلال بعض المكاتب لإدخال عمالة إلى الأردن ، وأيضا بسبب عدم الالتزام بمدد الحجر الصحي ومواعيد المغادرة، فقد تقرر إيقاف سياحة العبور لمدة 14 يوما ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 لغايات تقييم ومراجعة الإجراءات وعمل المسوحات اللازمة نحو تنظيم هذه الآلية، وتنظيم عمل شركات السياحة والسفر .

وأوضح الملحق العمالى طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أنه تم رصد خطاب موجه من وزير السياحة والآثار الأردني إلى رئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، حيث اشتمل على أنه في ضوء الزيادة الكبيرة لأعداد القادمين من خلال سياحة العبور ونظرا لقيام بعض المكاتب السياحية باستقدام العمالة ضمن هذا البرنامج دون الالتزام بالتعليمات الناظمة لهذا النشاط، مما تسبب في إحداث الفوضى والارتباك في عملية استقبال وتسكين هذه الأعداد ومتابعة مغادرتهم الأراضي الأردنية، لذا قرر وزير السياحة والآثار الأردني ما يلي اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2021 مايلي :

الاستمرار بالسماح بدخول الأراضي الأردنية للمجموعات المقدمة من المكتب السياحي شريطة أن يقوم المكتب بتقديم المانيفست بأسماء المجموعة معززا بحجز الإقامة قبل 48 ساعة من موعد وصول المجموعة

عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال.

السماح باستقدام هذه المجموعات ضمن الطاقة الاستيعابية للفنادق ووسائل النقل.

إيقاف المكاتب التي خالفت التعليمات سابقا احترازيا لحين تصويب الأوضاع.

إلزام مكاتب السياحة والسفر في هذا البرنامج بمتابعة المجموعات السياحية من لحظة وصولها إلى حين مغادرتها ويتحمل المكتب السياحي كامل المسؤولية في حال عدم مغادرة أي من أفراد المجموعة السياحية .

وأشار الملحق العمالي بعمان إلي أن مكتب التمثيل العمالي سوف يقوم بالمتابعة المستمرة لما يستجد من إجراءات وقرارات في هذا الشأن .

ومن جانبه قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض في تقريره للوزير أن هذا القرار جاء لاحتواء أزمة المصريين المتواجدين بالمملكة الأردنية الهاشمية لقضاء فترة الحجر الصحي 14 يوما، حيث تقاعست شركات السياحة فى توفير الفنادق الأزمة، وتخاذل مناديب تلك الشركات عن حل مشاكلهم وتسكينهم بالفنادق طبقا لما تم الإتفاق عليه قبل السفر .

