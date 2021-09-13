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رفع 196 حالة إشغال لمحال ومقاهى لتعديها على الطريق بالهرم والعياط.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها لمنع التعدى على الطريق العام ومواجهه مخالفات المقاهى والكافيهات، حيث شن مركز ومدينة العياط حملة مكبرة علي المقاهى والكافتيريات، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من الكافيهات تعمل بدون ترخيص وتقدم الشيشة، ومصادرة 496 حالة اشغال لمحال ومقاهى متعدية على الطريق العام وتم إيداعها بديوان عام مجلس مدينة العياط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.

 

كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات علي القطاعات بشوارع اللبيني هرم والمجزر الألى وشارع مسجد التوحيد وشارع فتحي شرابي وشارع المنشية وميدان الساعة وشارع أسامة أبو عميرة ونبيل طه وكفر طهرمس والمريوطية فيصل .

 

واستهدفت الحملة رفع كافة التعديات علي حرم الطريق ورفع كافة الاشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ورفع اشغالات المحلات وفروشات الباعة الجائلين والتحفظ علي عدد كبير من الشيشة والقضاء علي المظاهر العشوائية والمخالفات والتي تسىء إلى المظهر الحضاري .

 

و أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 448 كرسي متنوع و115 قلب شيشة و33 حالة إشغال متنوعة ما بين ثلاجات واستاندات وفاترينات وعربات لباعه جائلين وتروسيكلات، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

    

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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