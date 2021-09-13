شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق منصة إلكترونية لجمع تبرعات المصريين بأمريكا لدعم حياة كريمة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة المقررة فى 2 أكتوبر المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الاتفاق على أن تتزامن الحملة مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية فى شهر أكتوبر العظيم، مع البدء فى الإعلان عن مواقع التبرع من اليوم لإتاحة المجال للمشاركين فى دعم المشروع القومى "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقى عبر تطبيق "زووم" ترأسته وزيرة الهجرة، ويضم ممثلى مؤسسة حياة كريمة و الإعلامى محمد شردى سفير مبادرة حياة كريمة، وسيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكى "درايدن بنس"، وممثلين عن مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن نادى روتارى مابل فالى بالولايات المتحدة أيضًا.

و توجهت وزيرة الهجرة بخالص الشكر إلى "مؤسسة حياة كريمة" و "مجموعة نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لتعاونهم على جهودهم فى وضع المحتوى وتصميم وتفعيل المنصّة والتى تشمل موقعا إلكترونيا يحتوى على " ما هو المشروع القومى حياة كريمة؟ " عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) كالتالي:

‏https://hayakarimausa.com/

‏https://m.hayakarimausa.com/

وصفحة رسمية موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Haya-Karima-USA-107712704982602/about?ref=page_internal

كما وجهت وزيرة الهجرة الشكر لممثلة نادى "روتارى مابل فالي" التى أعلنت عن تكفلها بكافة المصاريف الإدارية لتحويل التبرعات مساهمة منها فى دعم المشروعكما حيّت وطنية السيدة ليلى بنس وجهدها لدعم المشروع القومي، ولفتت الوزيرة إلى أن الموقع الإلكترونى للحملة يحتوى على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومى "حياة كريمة" بكافة تفاصيله، وعن حافلات محو الأمية الرقمية فى القرى المصرية بالإضافة إلى دور المؤتمر فى دعم احد اهم القطاعات بالمشروع القومى وهو شق التمكين الاقتصادى الذى يعتبر من اهم الركائز لدعم كل مصرى وكل مصرية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن هذه المنصة بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومى "حياة كريمة"، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، وذلك بهدف ضمان انتشارها فى أوساط الجاليات المصرية، مؤكدة أن كل هذه الجهود المبذولة إنما هى لدعم المشروع القومى الذى يغير نوعية الحياة لمواطنينا بالقرى الأكثر احتياجًا والمصدرة أيضا للهجرة غير الشرعية.

من جانبه، استعرض الإعلامى محمد شردى برنامج فاعلية التبرع والذى سيقوم بإدارته بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، مقترحاً دعوة إعلاميين وشخصيات عامة لحضور حملة التبرعات التى تتم بشكل إلكترونى للمرة الأولى من نوعها لمصريين بالولايات المتحدة لدعم المشروع القومي، وبصفته سفيرًا لحياة كريمة، أكد شردى أن المشروع يعد الإنجاز الأضخم فى التاريخ الذى يستهدف تغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن من كافة محافظات مصر، مشيدًا بروح التعاون فى حملة التبرعات بين منظمات المجتمع المدني، المتمثلة فى مؤسسة حياة كريمة ونادى روتارى ومجموعة نيو إيجيبت المتحدة، والجهات الحكومية المتمثلة فى وزارتى الهجرة والتخطيط، والمصريين بالخارج الذين يشاركون فى تنمية الوطن ومشروعاته القومية الكبرى.

وفى نفس السياق، رحب كل من، ليلى بنس وزوجها درايدن بنس بالحضور، وأعربا عن إعجابهما بمحتوى الموقع الإلكترونى وصفحة الفيسبوك وخاصة الكلمة الافتتاحية لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وكذلك الفيديوهات التى تم إعدادها عن طريق مؤسسة حياة كريمة للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات، مشيدين بكل الجهود التى تم بذلها لتدشين هذه المنصة وتصميمها على نحو مهنى وتقنى دقيق، معربين عن تطلعهم لأن تخرج فاعلية جمع التبرعات بشكل مشرف يليق بالمشروع القومى الكبير "حياة كريمة"