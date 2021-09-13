شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعرض أمام المنتدى العربى للمياه خطة مصر لتحلية مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المنتدى العربى الخامس للمياه الذى يعقد فى دبى خلال الفترة من 21-23 سبتمبر الجارى، التجربة المصرية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك،كما يعرض الخطة الإستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من عام 2020 وحتى عام 2050، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه.

من ناحية أخرى قال الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى: إن المنتدى سيشهد حضور وفود حكومية وممثلين عن القطاع الخاص من 22 دولة عربية، وسيتم خلال فعالياته على مدار 3 أيام تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها،: تحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائي العربي، تقنيات تحلية المياه كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن المائي العربي المستدام.

كما سيتم مناقشة كيفية تفعيل دور موارد المياه في تحقيق السلام والتنمية، وتحسين الإدارة الفعالة للمياه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، السياسة والدبلوماسية المائية الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود، ووضع القوانين المُنَظِمة وتأسيس الشراكات الفعالة لإدارة وتطوير الموارد المائية المشتركة.

وأضاف أبو زيد انه سيقام على هامش المنتدى "معرض دولى" لأحداث الاجهزة والنظم التكنولوجية فى مجال قطاع المياه والصرف الصحى، إلى جانب عروض تفاعلية حية فى محيط أرض المعرض لأحدث النظم والتقنيات المتعلقة بادارة المياه.