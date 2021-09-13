شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية تستبدل عربات الدرجة الثانية بعدد من القطارات بأخرى مكيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة بهدف تقديم أفضل خدمة مقدمة لجمهور الركاب، فقد تقرر تعديل تركيب القطار رقم 959 سياحى القاهرة / الإسماعيلية اعتبارا من يوم 16/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالى.

وأضافت هيئة السكة الحديد فى بيان، أنه تقرر أيضًا تعديل تركيب القطار رقم 946 سياحى الإسماعيلية / القاهرة اعتبارا من يوم 17/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 118- سياحى القاهرة / منوف / الإسكندرية اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالى ،وكذلك تعديل تركيب قطار 119- سياحى الإسكندرية / منوف / القاهرة اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالى، تعديل تركيب القطاررقم 949 سياحى القاهرة / المنصورة – والقطارات أرقام 516/517 و 518/ 519سياحى المنصورة / الإسكندرية والعكس اعتبارا من يوم 20/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالى .

كما تقرر تعديل تركيب قطار 586/587 سياحى الإسكندرية / المنصورة اعتبارا من يوم 21/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالى، وأخيراً تعديل تركيب قطار 948 سياحى المنصورة / القاهرة اعتبارا من يوم 22/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالى .

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدة الركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء دخول المحطات وأثناء تواجدهم بالقطارات حفاظاً على سلامتهم.