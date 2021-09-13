ضبط مالك شركة بحوزته 25 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"- بمحافظة القاهرة، بحوزته (25950 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي – أقلام أشعة – إبرة حشو أسنان "بدون مستندات" مجهولة المصدر وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.