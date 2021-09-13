قُتل خنقا بسلك.. كواليس العثور على جثة شاب ملفوف داخل سجادة بـ"نيل الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات جديدة في العثور على جثة شاب مقيدا بالحبال بنهر النيل مركز الوراق، شمال المحافظة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بنطاق دائرة قسم الوراق.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ ترافقها فرقة من الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية بالجيزة، وأمكن انتشال الجثة.

تبين بالفحص تحت إشراف العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، أن الجثة لشاب ثلاثيني مقيدا بالحبال وملفوف داخل سجادة.

معاينة العقيد مروان مشرف مفتش الوراق وأوسيم، أشارت إلى أن المجني عليه قتل خنقا بواسطة سلك بدت آثاره واضحة بمنطقة الرقبة. الجاني فرغ من جريمته ثم لف الجثة بسجادة، ونقلها من مسرح الجريمة ثم تخلص منها بنهر النيل خشية افتضاح فعلته.

بدروه، شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، تركزت مهامه على فحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية لتحديد هوية القتيل ومن ثم فحص علاقاته والوقوف على وجود أي مشكلة بينه وبين آخرين ترقى لارتكاب الجريمة.

تم إيداع الجثة بمشرحة زينهم بمعرفة الطب الشرعي، وتحرير محضر أحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.