بعد 4 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقات الدرجات النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الدرجات النارية.
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أفادت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب "المغافلة"، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع بدوائر (قسمي شرطة "أول وثان سوهاج – مركزي شرطة "دار السلام وطهطا")، وأرشدا عن المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.