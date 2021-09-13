بعد 4 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقات الدرجات النارية بسوهاج

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع بدوائر (قسمي شرطة "أول وثان سوهاج – مركزي شرطة "دار السلام وطهطا")، وأرشدا عن المسروقات.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أفادت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب "المغافلة"، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012