"الصحفيين" : آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية.. الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، أن

آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية الخميس 16سبتمبر الحالي.

أوضحت "النجار" أن التقدم للمسابقة بالأعمال المنشورة خلال عام 2020، وذلك بمجمع الخدمات بالدور الأول والتفاصيل واللائحة الخاصة بالمسابقة على موقع النقابة الإلكتروني، مشددة على أنه لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

وأشارت عضو المجلس، إلى أن المسابقة تشمل ١٢ فرعا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية و١٣ فرعا في الجوائز الخاصة تأتي على النحو التالي:

أولاً : - مسابقةجوائز الصحافة المصرية

تشمل المسابقة الفروع الآتية:

* التصويرالصحفي* الإخراج * الكاريكاتير *التحقيق الصحفي * الحملات الصحفية * الحوار الصحفي**التغطية الخارجية * الصحافة الاقتصادية * الصحافة الرياضية * الصحافة الثقافية* الصحافة الفنية * صحافة الفيديو*.

قيمة الجوائز :

الفائز الأول 15 ألف جنيه.

الفائز الثاني 8 آلاف جنيه.

ثانياً :- مسابقة الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية :

جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة .

جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي.

جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة .

جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي .

جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي .

جائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية".

جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

جائزة حسين عبدالرازق فى "الصحافة الاستقصائية".

جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي .

جائزة منير كنعان للإبداع الفني ( الرسم ) .

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية .

جائزة صحافة المرأة .

جائزة صحافة البيئة .

قيمة الجوائز :

يحصل الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني4 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول فى جائزة محمد عيسي الشرقاوى 6آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني4 آلاف جنيه

يمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه .

يمنح الفائز فى جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه.

ثانياً :- مسابقة الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية :

جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة .

جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي .

جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة .

جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي .

جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي .

جائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية".

جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

جائزة حسين عبدالرازق فى "الصحافة الاستقصائية".

جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي .

جائزة منير كنعان للإبداع الفني ( الرسم ) .

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية .

جائزة صحافة المرأة .

جائزة صحافة البيئة .

قيمة الجوائز :

يحصل الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني4 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول فى جائزة محمد عيسي الشرقاوى 6آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني4 آلاف جنيه

يمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه .

يمنح الفائز فى جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه.