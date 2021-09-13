السكك الحديدية: عربات محسنة "تحيا مصر" بدلًا من العادية على هذه الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان اليوم الإثنين، أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، فقد تقرر تعديل تركيب القطار رقم 959 سياحي القاهرة/ الإسماعيلية اعتبارًا من يوم 16/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسباني بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقًا لجدولة الحالي، تعديل تركيب القطار رقم 946 سياحي الإسماعيلية / القاهرة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك اعتبارا من يوم 17/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي، تعديل تركيب قطار 118- سياحى القاهرة / منوف / الإسكندرية.

- اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي، تعديل تركيب قطار 119- سياحي الإسكندرية / منوف / القاهرة

- اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي، تعديل تركيب القطار رقم 949 سياحي القاهرة / المنصورة – والقطارات أرقام 516/517 و 518/ 519 سياحي المنصورة / الإسكندرية والعكس.

- اعتبارًا من يوم 20/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسباني بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي، تعديل تركيب قطار 586/587 سياحى الإسكندرية / المنصورة.

- اعتبارا من يوم 21/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي ، وأخيراً تعديل تركيب قطار 948 سياحى المنصورة / القاهرة.

- اعتبارا من يوم 22/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولة الحالي.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة فى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة بالركاب بالإلتزام بارتداء الكمامة أثناء دخول المحطات وأثناء تواجدهم بالقطارات حفاظاً على سلامتهم.