القاهرة 36 درجة الآن.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (٢:١) درجة مئوية.

وقالت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم ٣٦ درجة في الظل والسواحل الشمالية ٣١ درجة وشمال الصعيد ٣٨ درجة وجنوب الصعيد ٤٠ درجة.