شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإدراج طريق ترعة الزمر حتى مزلقان الكوم الأحمر بخطة الرصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد الحالة العامة للطرق والمحاور ومستوى النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ خطط الرصف بمركز أوسيم وأحياء شمال الجيزة والوراق.

كلف المحافظ خلال جولته مدير مديرية الطرق بالمحافظة بإدراج طريق ترعة الزمر الكائن أسفل محور الضبعة وحتى مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم بخطة الرصف بالعام المالى الحالى، نظراً لحاجة الطريق الماسة إلى رفع كفاءتة لتهالك العديد من القطاعات بطبقة الطريق مما يعيق حركة المارة والسيارات.

كما وجه المحافظ رئيس مركز أوسيم بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى لرفع المخلفات نواتج التطهير للترع بطريق الكوم الأحمر لما تعكسه من مظهراً غير لائق .

وشدد المحافظ على حى الوراق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بنقل سيارة بيع متنقل تتبع شركة مصرح لها بيع المنتجات الكهربائية وذلك من مجرى طريق طراد النيل إلى موقع آخر لكى لا تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية، نظراً لما يشهده الطريق من كثافة مرورية كبيرة .

كما أكد محافظ الجيزة على رئيس حى شمال بشن حملة مكبرة على طريق النصر وسور السكة الحديد لإزالة الإشغالات والتعديات وتجريد الطريق ورفع أى مخلفات ومنع الإنتظار الخاطئ للسيارات، مؤكداً على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بالطريق وعدم السماح بوجود أى مخالفات به .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والسيد أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة والسيد فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.























