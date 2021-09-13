شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة الأحياء والفلسفة بامتحانات الثانوية دور ثان على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى قبل قليل صورا من أسئلة امتحان مواد الأحياء والفلسفة والمنطق للثانوية العامة دور ثان، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الصور المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة.



وبدأ صباح اليوم قرابة 15 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة أداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الأحياء" بإجمالى 6803 طلاب وطالبات، وفى شعبة الرياضيات يؤدى الطلاب امتحان الاستاتيكا بإجمالى 2385 طالبا، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالى 6147 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالى عدد 6 طلاب وطالبات، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالى 23 طالبا وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير، حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات