شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إسعاف خاصة تغادر إلى نيجيريا لإعادة مواطن مصرى بعد تدهور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الاثنين، طائرة إسعاف خاصة مجهزة طبيًا، متجهة إلى نيجيريا على متنها طاقم طبي، ومعدات مجهزة لنقل مواطن مصري مريض من أبوجا وإعادته إلى أرض الوطن، بعد تدهور حالاته الصحية هناك.

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن طائرة إسعاف خاصة، غادرت القاهرة صباح اليوم، لنقل المواطن المصري “ س . ذ . ع ” وزجته المرافقة له، وإعادته إلى أرض الوطن لاستكمال العلاج بمستشفيات القاهرة، في ظل تدهور حالته الصحية هناك وانعدام الخدمات الطبية اللازمة لحالته.

وبحسب المصادر في مطار القاهرة، فإنه من المقرر أن تعود الطائرة إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يكون في انتظاره بالمطار طواقم من الحجر الصحي وسيارة إسعاف تنقله من الطائرة إلى أحد المستشفيات بالقاهرة لاستكمال علاجه.

وبحسب المصادر، فإن المواطن المصري “ س . ذ . ع ” الذي يبلغ من العمر 53 عاما، كان قد سافر إلى نيجيريا قبل شهر تقريبا، للبحث عن فرصة عمل في مجال السياحة الذي يعمل به، إلا أنه أصيب خلال رحلته بالملاريا والتيفود، تبعها الإصابة بفشل كلوي بعدما أجرى علمية نقل دم بإحدى المستشفيات في أبوجا، دخل على إثرها في غيوبية، واستمر هناك حتى استطاعت أسرته تدبر تكاليف عودته إلى القاهرة.