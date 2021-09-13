شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد بين مركز بحوث الصحراء و"أكساد" يتضمن تنفيذ وحدات للبايوجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عبد الله قاسم زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور سيد خليفة مدير مكتب الأكساد بالقاهرة، والمستشار الفني لمنظمة أكساد عبد الرحيم لولو لمناقشة تنفيذ بعض النماذج التنموية الإرشادية بمنطقة مطروح بالساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك لوضع الخطة التنفيذية لمساهمات أكساد في هذا المشروع على أن يتم توقيع البرتوكول فى نهاية أكتوبر المقبل بحضور وزير الزراعة.

وقال زغلول، إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للمشروعات السابقة والتعاون المشترك بين المركز وأكساد خلال الفترة السابقة فهناك مشروعات نفذت علي أرض الواقع مثل مشروع تنمية الموارد الطبيعية بمطروح، ومشروع تثبيت الكثبان الرملية بسيوة وسيناء ،ومشروع إعادة تأهيل المراعي بمطروح ، بالإضافة إلي عمل موسوعة للكثبان الرملية في الوطن العربي والتي تمت بين مركز بحوث الصحراء وأكساد ومعهد مدنين بتونس ، مضيفاً سيادته أن هذا الاجتماع باكورة لعمل جديد سيتم من خلال التعاون بين المؤسستين وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين في مختلف المناطق بمصر .

فيما لفت الدكتور سيد خليفة مدير مكتب الأكساد بالقاهرة، إلى أن من أهداف هذا التعاون تنفيذ وحدات للبايوجاز، وتنفيذ بعض المنشآت حصاد المياه، كما سيساهم أكساد في تنفيذ نماذج بعض الأشجار المثمرة ، وتحسين سلالات الأغنام والماعز بمطروح .

وأوضح المستشار الفني لأكساد أن مشروع التنمية الزراعية المتكامل لمحافظة مطروح هو عبارة عن استمرار لمسيرة التعاون بين بحوث الصحراء والمركز العربي أكساد وبهدف المحافظة علي الموارد الطبيعية وتحسين استثمارها بمشاركة المجتمعات المحلية والتي سوف تغطي معظم الأنشطة الزراعية من حيث إدخال تقنية الغاز الحيوي ، وإنشاء مشاتل مثمرة ، وإدخال أنواع جديدة من الزيتون والفستق الحلبي ، وكذلك دعم زراعة التين ، وتحسين الممارسات الزراعية التي تؤدي الي زيادة الانتاج مما يساعد علي ايجاد مصادر دخل جديدة للسكان المحليين ، وإدخال تقنية التلقيح الصناعي لتحسين إنتاجية السلالات الحيوانية .

