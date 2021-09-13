مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية حلوان ينظم دورات للتأهيل لسوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج التدريبية متاحة لجميع المهتمين من داخل الجامعة وخارجها

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتور صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

ويقدم المركز الخطة التدريبية للثلاثة أشهر القادمة (سبتمبر -اكتوبر -نوفمبر) حيث يعقد خلال شهر سبتمبر دورة عن إعداد الاطر البحثية من 14 : 16 سبتمبر 2021 ، و التخاطب الشامل المستوى المتقدم أيام 21 : 23 سبتمبر 2021 ، ودورة إعداد المدربين TOT من 26 : 30 سبتمبر 2021 .

كما يقدم المركز خلال شهر أكتوبر دورات عن التشخيص الشامل للتوحد أيام 5 : 7 أكتوبر 2021 ، دورة إعداد القيادات وبناء فرق العمل يومي 12 ، 13 أكتوبر 2021، دورة السكرتارية التنفيذية من 19: 21 أكتوبر 2021 .

وفي شهر نوفمبر يقدم المركز دورة عن صعوبات التعلم من2 : 4 نوفمبر 2021 ، ودورة عن أساسيات اللغة الإنجليزية يومي 9 : 10 نوفمبر 2021 ، ودورة التفكير الإبداعي من 16 : 17 نوفمبر 2021 ، ودورة عن برنامج التحليل الإحصائي Spss يومي 23 : 24 نوفمبر 2021 .

وعلي الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك" .