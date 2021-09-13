شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إحلال وتجديد 32 محطة مياه بالوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد لـ32 محطة جديدة بالوجهين البحرى والقبلى، وتوريد وتركيب 23 محرك كهربائى لمحطات المصلحة.

وأوضح التقرير، أنه تم خلال العام الماضى الاستلام الابتدائى للعديد من المحطات هى (الفارما - سيدمنت أ - المحسمه 1&2 - فارسكور - الخيرى - الدشودى - تروجا - شريشرا - البطس) ، بالإضافة للاستلام الابتدائي لمحطة المراشدة الجديدة والتى تخدم زمام 62.50 ألف فدان.

وفى إطار خطة المصلحة لرفع كفاءة المحطات للوفاء باحتياجات الرى والصرف، وتوريد وتركيب 4 صناديق تروس لمحطة المكس 1 ، و2 صندوق تروس لمحطة العطف 2، و3 صناديق تروس لمحطات البستان و3 صناديق تروس لمحطة الطابية الجديدة وجارى توريد وتركيب 6 محركات لمحطة الطابية الجديدة، و23 طلمبة غاطسة للواحات البحرية، و10 محركات غاطسة لآبار الواحات البحرية، وجارى دراسة تشغيل 6 آبار بالطاقة الشمسية.

وجارى طرح عمليات توريد وتركيب حوالى 90 صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهوريه لرفع كفاءة المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم الانتهاء من الأعمال المدنيه والكهروميكانيكية لمحطتى بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام ضمن مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر.

