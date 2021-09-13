شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة: نستهدف رفع 450 ألف متر مخلفات بجوار سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن حملة النظافة التي تنفذها الهيئة بمحيط سور مجرى العيون تستهدف رفع 450 ألف متر تقريبا من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخى، مشيرا إلى أن الهيئة تستخدم 10 معدات ثقيلة "لوادر"، و24 سيارة قلاب كبير، وسيارتين كنس آلي، و2 سيارة مياه آخرين لمنع تلوث الهواء من الأتربة الناتجة عن رفع المخلفات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة مستمرة فى رفع الحالة القصوي للتخلص من تلك التراكمات التاريخية من مخلفات الهدم والبناء وتراكمات مشيرا إلى أنهم بدأوا السبت الماضى ومستمرين لمدة أسبوع لرفع المخلفات.

وتنفذ محافظة القاهرة حملة مكبرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لرفع المخلفات التاريخية المتراكمة بجوار سور مجرى العيون جنوب القاهرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وترفع معدات الهيئة، مخلفات البناء والتراكمات التاريخية الموجودة منذ أكتر من ثلاثون عاما لم يتم رفعها ويتم ذلك بأحدث معدات وسيارات الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار بمنطقة سور مجري العيون .