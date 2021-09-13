شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة: نستهدف رفع 450 ألف متر مخلفات بجوار سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة مستمرة فى رفع الحالة القصوي للتخلص من تلك التراكمات التاريخية من مخلفات الهدم والبناء وتراكمات مشيرا إلى أنهم بدأوا السبت الماضى ومستمرين لمدة أسبوع لرفع المخلفات.
وتنفذ محافظة القاهرة حملة مكبرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لرفع المخلفات التاريخية المتراكمة بجوار سور مجرى العيون جنوب القاهرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
وترفع معدات الهيئة، مخلفات البناء والتراكمات التاريخية الموجودة منذ أكتر من ثلاثون عاما لم يتم رفعها ويتم ذلك بأحدث معدات وسيارات الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار بمنطقة سور مجري العيون .