شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف 3 مهندسين شباب بالعمل معاونين له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تكليف المهندس محمد عمر مكرم معاوناً للوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبد العزيز أحمد معاوناً للوزير للتعاون الدولى، والمهندس عبد الرحيم يحيى محمد معاوناً للوزير لشئون مياه النيل.

وحصل المهندس محمد عمر مكرم على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة الفيوم دفعة عام 2009، واجتاز البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبرنامج القيادة للتميز الحكومي (برنامج مشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة و جامعة كينجز بلندن ووزارة التخطيط) ، وعمل سابقاً كمدير هندسة ري سيلا بالفيوم ومساعد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم ومساعد رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي ومهندس بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الرى.

وحصل المهندس أحمد عبد العزيز أحمد، على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس دفعة عام 2013 ، وعمل بالمكتب الفني للوزير ، وهو عضو في لجنة اعداد قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية ، ويتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الاستشارى المصرى الهولندى، وشارك بالعديد من المؤتمرات وحصل على العديد من البرامج التدريبية على المستوى الدولي والمحلي في مجالات نمذجة المياه الجوفية ونوعية المياه.

و حصل المهندس عبد الرحيم يحيى محمد ، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة عين شمس دفعة عام 2013 ، و ماجستير في الموارد المائية قسم هيدرولوجيا بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة ، وعمل بالمكتب الفني للسيد الوزير ، وشارك بالعديد من المؤتمرات الدولية وحصل على العديد من البرامج التدريبية على المستوى الدولي والمحلي في مجالات الادارة المتكاملة للمواد المائية وتغير المناخ والنمذجة والهيدرولوجيا وتحليل البيانات.