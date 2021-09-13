كثافات بالدائري وشارع السودان.. تعرف على حركة الطرق بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية على معظم المحاور المرورية.

وظهرت بعض الأحجام بطريق المظلات القادم من شبرا الخيمة والمتجه لمعهد ناصر، كذلك الأمر عند نفق أحمد بدوي القادم من الترعة البولاقية والمتجه لكوبري أكتوبر.

كوبري الحلمية القادم من الكابلات مُتجها للتجنيد ومصر الجديدة تشهد كثافات متحركة، وتكرر الأمر عند كوبري الحدائق القادم من سكة الوايلي والمتجه للفنجري.

وظهرت كثافات مرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة للمتجه المنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية متجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبري سراي القبة.

وضربت الكثافات المرورية أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون متجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

زحام مروري يشهده طريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

ويشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

ويشهد كوبري أحمد عرابي في الجيزة بعض الأحجام المرورية للقادم من وزارة الزراعة يتوجه إلى الدائري، كما يشهد كوبري الجيزة المعدني بعض الأحجام للقادم من منطقة الهرم متجه إلى الجيزة، وبذلك يصبح شارع فيصل بديل جيد له.

الطريق أعلى منطقة ناهية المتجه لميدان لبنان يشهد ظهور بعض الأحجام لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند شارع السودان أمام مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل المتجه للدقي.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها الكونيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد، كذلك الأمر عند الطريق الزراعي القادم من ميت نما والمتجه لميدان المؤسسة.

محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان يشهد كثافات مرورية مرتفعة، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبري الجيزة المعدني القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائري والمتجه لشارع ثروت.​​