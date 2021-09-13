"زينب" تطلب خلع زوجها: "عايز يصورني على التيك توك عشان الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "زينب. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "جوزي عايزني أنزل فيديوهات على التيك توك عشان نكسب فلوس كتير".

تروي "زينب"، 30 سنة، ممرضة بمستشفى خاصة: تزوجت من "محمد. م"، 33 سنة، صاحب سايبر، منذ ثلاث سنوات، عقب التعرف عليه في مناسبة خاصة بالأسرة، ولم يمر إلا أشهر قليلة وتقدم لخطبتي، ووافقت أسرتي مباشرة وبعد أشهر انتقلنا للمعيشة سويًا بمنزل الزوجية".

تابعت الزوجة: زوجي ميسور مادياً، لكنه يريد أن يصبح أغنى رجل بالعالم دون تعب، ودائماً ما يتحدث عن أحلامه والرحلات التي يريد القيام بها خارج مصر، وكنت استمع لحديثه دون تعليق كي لا يشعر بإحباط من حديثي، وعندما طالبته بالنزول إلى عملي السابق وافق مباشرة دون تفكير".

استكملت "زينب": ظل الوضع بيننا مقسوم نصفين، فزوجي يقوم بتلبية متطلبات المنزل، وأنا أقوم بدفع إيجار الشقة، حتى لاحظت جلوس زوجي بالمنزل عقب استعانته بشاب في تشغيل المحل الخاص به، في البداية تركته كما يريد، لكن فوجئت عقب ذلك بطلبه بضرورة ترك العمل "سيبي الشغل ونعمل فيديوهات على التيك توك وهناكل الشهد من وراها".

تواصل: رفضت طلب زوجي فقام بضربي وإهانتي وطردي إلى منزل أهلي، وحينها قررت الانفصال عن زوجي الذي لا يفكر سوى في جلب المال فقط، لكنه رفض الطلاق ولم يأتي لحل الخلاف بطريقة ودية حتى الآن، فلم يكن أمامي إلا اللجوء للقضاء وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 118 لسنة 2021 ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.