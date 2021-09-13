عزل أكشاك الكهرباء وحلول لتعطل المترو.. خطة متكاملة للتصدي للأمطار المرتقبة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أي طارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ القاهرة لبحث استعدادات العاصمة للتعامل مع موسم الأمطار القادم وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومسئولوا شركات المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والكهرباء والصحة والمرور والمرافق والحماية المدنية والتضامن وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها 20452 بالوعة منها 2146 تم إنشائها حديثًا هذا العام، والتأكد من صلاحيتها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية.

كما وجه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطره والمعادي و١٥ مايو) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها والتنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق وتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة على مستوى الأحياء مع رفع القمامة والمخلفات بالقرب من بالوعات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحي في كسح تجمعات المياة التي لا تحتاج للشفاطات.

وأشار محافظ القاهرة إلى تواجد ما يقارب ١٢ ألف عامل نظافة يوميًا من الهيئة والشركات بالشارع حاليًا وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير في التعامل مع تراكمات المياة مشددًا على ضرورة توافر الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه.

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا للتعامل مع أية أزمات محتملة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والإسعاف والصحة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور هيئة النقل العام في تجهيز خطة طوارئ لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الأمطار الغزيرة والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق والمحاور التي تتعرض للسيول وإغلاق وتحويل الطرق في حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار.