انطلاق آخر أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:​

انطلقت، صباح الاثنين، آخر أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدارسي 2020-2021.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، وطلاب الأدبي في مادة التاريخ، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن والحديث، والمكفوفون في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن والقراءات واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية شفويا فقط، والحديث شفويا وتحريريا.

ويعفي الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا.

كان الأزهر الشريف، أعلن أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للشهادة الثانوية بلغت 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وكشف وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وأضاف : "كانت هناك 6 محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.