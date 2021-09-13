​ما موقف الحاصلين على تأشيرات الإقامة أو الزيارة للسعودية وحاصلين على لقاح كورونا في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، موقف المواطنين الحاصلين على تأشيرة الإقامة السعودية أو الزيارة وحاصلين على جرعتين من لقاح استرازينيكا في مصر، ويريدون السفر إلى المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك عقب قرار تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة من الدول التي يُعلّق القدوم منها، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 30 نوفمبر المقبل.

وقال حنفي لـ"الخليج 365"، إن الحاصلين على الإقامة السعودية أو الزيارة، لا يحق لهم الدخول مباشرة إلى المملكة: "لازم يكون عن طريق دولة ترانزيت عن طريق التي تم رفع تعليق القدوم إلى المملكة يوم 8 سبتمبر 2021 وهم الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا".

وأشار إلى أن المسافر يشترط الحصول على تطعيم لقاح كورونا، على أن يخضع لحجر مؤسسي لمدة 14 يومًا في دولة الـ"ترانزيت" وإجراء تحليل كورونا وفحص PCR، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وتابع حنفي: "سيقوم المواطن بعمل فحصين PCR فور الوصول إلى مطار الإمارات وآخر عند مغادرتها إلى السعودية، وفي حالة تلقيه اللقاح لا بدّ أن يكون حاصلًا على تطعيمين داخل مصر، حتى لا يتم حجر مؤسسي داخل السعودية لمدة أسبوع في أحد الفنادق، يعني لازم يكون واخد تطعيمين يشملوا على QR داخل مصر قبل السفر".

وعن مصير غير المطعمين، قال حنفي: "سيتم وضعهم في حجر مؤسسي داخل السعودية بعد الـ14 يوم بالإمارات، لمدة 7 أيام في أحد الفنادق السعودية على حسابه الشخصي، على أن يجري في اليوم السادس مسحة وإذا طلعت سلبية يستطيع وقتها ممارسة حياته الطبيعية بشكل عادي".

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