شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص فى حادث طعن بمدينة مونتريال الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشرطة الكندية، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة مونتريال.

وذكر شبكة CBC Montreal أن المصابين هم رجلان وامرأة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلا يشتبه بأنه تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 أخرين بجروح بسلاح أبيض في المدينة الكندية.