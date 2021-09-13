حدث ليلًا| ضبط مُتورط في خطف وتعذيب مصريين في ليبيا.. وحقيقة تعرض الأرض لعاصفة شمسية تقطع الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 651 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 246726 حتى اليوم.

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-واقعة "اسجد للكلب".. النائب العام يأمر بحبس طبيب وموظف لتعديهم على ممرض

أمر النائب العام، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

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-الخارجية: عودة 53 مصريا تم القبض عليهم في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن السفارة المصرية فى طرابلس قامت بترتيب عودة 53 شابًا مصريًا كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

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-نشر أحدث صور لحجم أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، والذي يدخل مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي حيث يتسم بالسرعة والآمان وصديق للبيئة، كما يوفر استهلاك الوقود يخفض معدلات التلوث البيئي ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

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-"أعظم مواليد النساء".. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد استشهاد القديس يوحنا مُعمّد المسيح في نهر الأردن

تحتفل الكنيسة القبطية الأثوذكسية، اليوم، بعيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان، الذي قام بتعميد السيد المسيح في نهر الأردن، وهو القديس الذي قال عنه السيد المسيح إنه "أعظم مواليد النساء".

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-مصر للطيران: تشغيل خط مباشر بين القاهرة ودكا نوفمبر المقبل

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع الشركة اتفاقية مع شركة "ALO DHAKA"، لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش، ابتداء من أول نوفمبر المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الأثنين والخميس، في إطار الجهود التي تبذلها الشركة، لفتح آفاق جديدة للشركة حول العالم.

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-عدم تحصيل أي مبالغ للحجز قبل هذا الإجراء.. بيان جديد من الحكومة بشأن مشروعات الإسكان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

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-"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة تعرض الأرض لعاصفة شمسية تقطع الإنترنت

علق الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على احتمالية تعرض الأرض لعاصفة شمسية وشيكة تتسبب في انقطاع الإنترنت لعدة أسابيع أو أشهر.

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-وفاة عزة القزاز المذيعة بالتلفزيون المصري بعد صراع مع المرض

توفيت عزة القزاز الإعلامية والمذيعة بالتلفزيون المصري، اليوم الأحد، إثر معاناة مع مرض السرطان.

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-تصل للحجب والغرامة.. تعرف على عقوبات "الأعلى للإعلام" بشأن إثارة جماهير الرياضة

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في لائحة الجزاءات الخاصة به، عقوبات وسائل الإعلام الخاصة بنشر الفتن والشحن الجماهيري.

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-رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف تطورات إصابة وائل الإبراشي

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

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-وزراء وبرلمانيون في عزاء الراحل محمود العربي (صور)

توافد عدد كبير من الشخضيات العامة والوزراء وأعضاء بمجلس الشيوخ والنواب، لتقديم واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الراحل محمود العربي في مقر المصنع بقليوب.

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-أحدهم خاص بشئون نهر النيل.. تعيين 3 معاونين شباب لوزير الري

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد القرار الوزارى رقم 227، بتكليف المهندس محمد عمر مكرم – معاونًا للوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبدالعزيز أحمد – معاونًا للوزير للتعاون الدولي، والمهندس عبدالرحيم يحيى محمد – معاونًا للوزير لشئون مياه النيل.

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-احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. "السياحة" تنشر فيديو ترويجي عن دمياط

نشرت وزارة السياحة والآثار، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مقتطفات في فيديو ترويجي قصير عن محافظة دمياط.

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-السياحة تُخطر "المطاعم والمنشآت" بإضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن

قالت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنها تلقت إخطارًا من وزارة السياحة والآثار، يؤكد إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن الخاص بالوزارة رقم (19654) لتلقي استفسارات وشكاوى السائحين طوال أيام الأسبوع.

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-أبو شقة يقرر تعيين قوطة وشيرين وعبدالمجيد بمناصب جديدة في الوفد

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، عضوًا بالمكتب التنفيذي للحزب، وعيد هيكل بمنصب نائب رئيس الحزب.

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-الهجرة تعلن فتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا

أكدت وزارة الهجرة، أنه في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

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-مدبولي: المناهج الجديدة تساعد النشء على تحسين المهارات وتطوير الشخصية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة دينا برعي، مستشارة الوزير للتقويم التربوي، والدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج، ومسئولي الشركات العالمية المشاركة في مشروع التطوير.

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-وزيرة الصحة تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجال لقاحات كورونا

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، سفير دولة كوريا الجنوبية لدى مصر "هونج جين ووك "، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

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-المتحدث العسكري: قائد الحرس الوطني لولاية تكساس تلتقي بعدد من كبار قادة القوات المسلحة

في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التقت اللواء تريسي نوريس قائد الحرس الوطني لولاية تكساس بكل من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة خلال زيارتها الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

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-السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل بشأن إدارة وصيانة أحياء العاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

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-السيسي يستعرض الموقف التنفيذي في المتحف المصري الكبير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

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-في اللقاء الأول بينهما.. ماذا قال شيخ الأزهر لسفير مصر الجديد لدى إثيوبيا؟

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، محمد عمر جاد، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، بمقر المشيخة.

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-تنقية المناهج الدينية وإدراج موضوعات الاختلاف.. تفاصيل استراتيجية حقوق الإنسان بشأن حرية الدين

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

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-قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس تلتقى كبار قادة القوات المسلحة خلال زيارتها لمصر

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التقت اللواء تريسي نوريس قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس بكلاً من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وذلك خلال زيارتها الرسمية التى إستمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

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-ارتفاع 500 متر.. أحدث فيديو جوي للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

تواصل الشركات المنفذة لمشروع البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة أعمالها للإسراع في التنفيذ في أقرب وقت.

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-مصدر حكومي يكشف لمصراوي حقيقة تطبيق الاشتراطات الجديدة للمحال العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، حقيقة إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حسب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية.

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-القبض على شخص متورط بخطف وتعذيب مصريين في ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، القبض على متهم باختطاف وتعذيب مهاجرين مصريين، وابتزاز ذويهم طلبا للفدية، بالتعاون مع شركاء جاري البحث عنهم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

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-الخارجية: عودة 53 مصريا تم القبض عليهم في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن السفارة المصرية فى طرابلس قامت بترتيب عودة 53 شابًا مصريًا كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

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-رئيسة وزراء اسكتلندا: لن يُقام استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا إلا بعد رفع قيود كورونا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، اليوم الأحد، إنها لن تُقيم استفتاء ثانيا على الاستقلال الاسكتلندي عن المملكة المتحدة حتى يتم رفع القيود الاجتماعية الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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-إسرائيل: "القبة الحديدية" تصدت لصاروخ أطلق من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، وتم اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية.

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-مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة شرقي روسيا

قتل 4 أشخاص وجرح آخرون جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة في مقاطعة إركوتسك بمنطقة سيبيريا شرقي روسيا.

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-أوامر ملكية في مقدمتها إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أوامر ملكية يأتي في مقدمتها أمرًا بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين ناصر بن عبدالرزاق النفيسي من منصبه،بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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-منظمة العفو الدولية: الجماعات المسلحة في النيجر تستهدف الأطفال

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إن المزيد والمزيد من الأطفال يقعون ضحايا لهجمات قاتلة وعنف وتجنيد قسري من قبل الجماعات المسلحة في النيجر.

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-الرئيس العراقي يدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

جدد الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم الأحد الدعوة إلى استعادة الأموال المنهوبة من بلاده إلى الخارج التي تقدر بنحو 150مليار دولار.

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