شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحدد 700 جنيه مكافأة لمن تؤدى الخدمة العامة بتخصص رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت الادارة العامة لرياض الاطفال بقطاع المعاهد الأزهرية منشورا لجميع المناطق الأزهرية، بناء على موافقة الجهات المختصة بالاستعانة بالخريجات بالتخصصات الموضحة بالمنشور يبدأ قبول طلبات أداء الخدمة العامة بالمعاهد الأزهرية وفق التخصصات المطلوبة، تخصص رياض الأطفال للعمل بروضات الأزهر الشريف بمكافأة شهرية موحدة لجميع محافظات الجمهورية 700جنيه بداية من شهر 1 – 10 – 2021 حتى نهاية شهر مايو 2022 لمدة ثمانية أشهر فقط لا غير ويتم اتباع الآتى:
– عمل حصر شامل للأماكن التى يوجد بها عجز لمعلمات رياض الأطفال
– التوجه بخطاب معتمد به الاحصائيات وعناوين المعاهد التى تحتاج للمكلفات لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة
– يتم الاستعانة بالتخصصات والأولوية لتخصص رياض الأطفال ثم بقية التخصصات على التوالى
– عمل حصر بجميع المكلفات وارساله لقطاع المعاهد الازهرية على الفور
التخصصات والمؤهلات المطلوبة للعمل بالأزهر وتكون الأولوية للتخصصات على التوالى كالاتى :1 – رياض الأطفال
2 – تربية طفولة
3 – دراسات انسانية قسم طفولة
4 – كلية الأداب علم النفس والاجتماع