الأزهر يحدد 700 جنيه مكافأة لمن تؤدى الخدمة العامة بتخصص رياض الأطفال

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الادارة العامة لرياض الاطفال بقطاع المعاهد الأزهرية منشورا لجميع المناطق الأزهرية، بناء على موافقة الجهات المختصة بالاستعانة بالخريجات بالتخصصات الموضحة بالمنشور يبدأ قبول طلبات أداء الخدمة العامة بالمعاهد الأزهرية وفق التخصصات المطلوبة، تخصص رياض الأطفال للعمل بروضات الأزهر الشريف بمكافأة شهرية موحدة لجميع محافظات الجمهورية 700جنيه بداية من شهر 1 – 10 – 2021 حتى نهاية شهر مايو 2022 لمدة ثمانية أشهر فقط لا غير ويتم اتباع الآتى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012