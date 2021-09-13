الحكم في استئناف النيابة على براءة "سيدة المحكمة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد زين، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المحكمة"، من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق ضابط بمحكمة مصر الجديدة.

وكانت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

وأودعت محكمة جنح النزهة حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.