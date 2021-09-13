شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: شركة شعاع ساهمت فى انتظام عملية التحصيل وشحن عدادات الكارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة العدادات التقليدية، ويعد هذا من الأشياء الإيجابية لمتابعة استهلاكات المواطنين من مستخدمي هذه النوعية من العدادات، وذلك للتأكد من سلامة هذه العدادات وعدم وجود أى تلاعب به.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة شعاع لها دور هام فى انتظام عملية التحصيل وشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال قيامها بشكل مستمر بتطوير الآليات الإلكترونية لتسجيل القراءات ومتابعة العدادات مسبوقة الدفع، مما ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر، أن قرار إسناد مهمة المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع كان له دور فى القضاء على عدد كبير من أشكال التلاعب بعدد من شركات توزيع الكهرباء، وذلك من خلال اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة تكشف كل أشكال المخالفات .