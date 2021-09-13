شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب عطارد فى أقصى استطالة له غدا ونبتون فى المقابلة مع الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك، على موعد غد الثلاثاء 14 سبتمبر الجارى، مع يوم استثنائى، حيث سيكون كوكب نبتون فى المقابلة مع الشمس، حيث سيكون الكوكب الأزرق البعيد نبتون فى أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس .

وسيكون الكوكب أكثر إشراقا من أى وقت آخر فى العام وسيترائى طوال الليل فى ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير نبتون، علما بانه يُرى كنقطة زرقاء صغيرة فى جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها .

وخلال نفس اليوم 14 سبتمبر، سيكون عطارد فى أكبر استطالة، حيث يكون كوكب عطارد فى أكبر استطالة شرقية له تبلغ 26.8 درجة من الشمس .

وهذا الوقت سيكون هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الغربى فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة.