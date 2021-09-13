شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: يمكن للجمعية الأهلية توفيق أوضاعها فى أقل من 15 دقيقة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، بجانب إشهار إلكترونى للجمعيات الأهلية.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن دولا معدودة هى من توفر الخدمة لمواطنيها الخاصة بالإشهار الإلكترونى للجمعيات الأهلية، حيث يمكن لتلك الجمعيات تقنين أوضاعها عبر الإنترنت.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم توفيق الأوضاع للجمعيات من خلال منظومة إلكترونية على الإنترنت تستطيع الجمعية الأهلية أن توفق الأوضاع فى زمن أقل من 15 دقيقة لو كل المستندات موجودة.