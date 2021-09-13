شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ننتهى من إدخال منظومة التأمين الصحى بـ11 محافظة نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الزمالة المصرية جعلت 100 % من الخريجين يلتحقون بالدراسات العليا فور تخرجهم وهذا يحسن من مستوى الخدمة الصحية والمنتج الصحى وهذا يجعل نسب الأخطاء تقل وجودة الخدمة ترتفع.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن منظومة التأمين الصحى هى الأشمل والأكبر للمنظومة الصحية، ودخلت فى محافظات الأقصر وبورسعيد والاسماعيلية جنوب سيناء، واقتربنا من تدشين المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى فى السويس وأسوان، ونستعد لتدشين المنظومة فى كفر الشيخ ومرسى مطروح وبنى سويف والمنيا، وبنهاية 2022 سننتهى من إدخال منظومة التأمين الصحى الشامل فى 11 محافظة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن 30 % من المستشفيات فى المحافظات تم تطويرها، كما أن المستلزمات الطبية متوفرة فى كل المستشفيات، موضحة أن المستشفيات الحكومية استطاعت القضاء على قوائم الانتظار.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن أكاديمية الأميرة فاطمة صرح تعليمى لتعليم الطبى المهنى، وستضم الصرح التعليمى للتعليم الطبى المهنى والمكان الذى نقلنا فيه الزمالة المصرية، واختيار اسم الأميرة فاطمة كى نعطى رسالة إيجابية ونذكر الناس الذين أدخلوا التعليم الجامعى لمصر ومنهم الأميرة فاطمة وهى سيدة يصح أن نذكرها، ونحن بصدد عمل تمثال بورتوريه من الرخام فى البهو الرئيسى للأكاديمية للأميرة فاطمة.

وأضاف وزيرة الصحة، أن منصة التعليم بالأكاديمية بالتعاون مع بنك المعرفة وهناك تعاون كبير مع وزارة التربية والتعليم، فالمنصة بها كل الأنشطة الخاصة بالطالب، كما أن الأكاديمية لكل عناصر الخدمة الطبية حتى العنصر الإدارى، مشيرة إلى أن الأخطاء الطبية واردة فى كل دول العالم.