شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: لا يوجد نقص فى مستلزمات الوقاية بالمستشفيات بشكل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لا يوجد نقص فى مستلزمات الوقاية فى المستشفيات بشكل عام، وإن مصر من الدول التى لدينها نقص من حيث الأطباء، حيث إن الجامعات المصرية تخرج سنويا 9 آلاف طبيب وهذا بالنسبة لعدد السكان قليل بجانب أن هناك هجرة للأطباء، حيث إن 65 % من أطباء مصر يعملون فى الخارج.

وأضافت وزيرة الصحة، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن القطاع الطبى من أكثر القطاعات التى تولى الدولة لها اهتمام وهذا تجلى بعد ثورة 25 يناير وفى 2014 تم عمل قانون 14 لسنة 2014 ليجد مخصصات مالية للأطباء بشكل أفضل.

وتابعت وزيرة الصحة: قبل ثورة 30 يونيو لم يكن هناك تركيز فى أى ملف بشكل جدى، ولكن حلمى الأكبر دائما هو تعليم وتدريب الأطباء والأطقم الطبية ورفع كفاءتهم، فعندما نعلمهم سيكون فرصهم فى السفر أعلى ولكن من سيتبقى سيكون متعلم بشكل كبير وتحسين دخل الأطباء.