شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكلفة علاج مريض الضمور العضلى بالفحوصات تصل إلى 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، إن المعاناة الإنسانية التى يعانيها مرضى الضمور العضلى كبيرة جدا، وتكلفة علاج مريض الضمور العضلى بالفحوصات تصل إلى 3 ملايين دولار، مشيرة إلى أن علاج الضمور العضلى يعمل على تحسين الحالة ومنع تدهورها.

وأضافت وزيرة الصحة خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن علاج مرضى الضمور العضلى متوفر فى مصر ومستدام، كما أنه متوفر ميزانية لعلاج الأطفال المصابين بضمور عضلى فوق العامين، متابعة: نقدم علاج الضمور العضلى لمن تجاوز سن العامين وهو علاج مستمر مدى الحياة.

وتابعت وزيرة الصحة : اتفقنا مع شركة نوفارتس على الكشف المبكر على مرضى الضمور العضلى، وأصبح علاج الضمور العضلى متوفر من مرحلة الكشف المبكر حتى قبل وبعد سن عامين.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن شركة نوفارتس عملت على تدريب كوادر مصرية على علاج مرضى الضمور العضلى، مشيرة إلأى أن الشركة لا تشحن أكثر من حقنتين فى طائرة واحدة، كما أن عدد مصابى الضمور العضلى فى مصر يتماشى مع المعدل العالمى للإصابة.

وذكرت وزيرة الصحة، إنه تم تسجيل 203 حالة ضمور عضلى فى مصر، وهناك حالات تتوفى، مشيرة إلى أن هناك 25 مركز فحص لمرضى الضمور العضلى.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن عيادات الضمور العضلى استقبلت 3635 حالة منهم 153 حالة ضمور عضلى بالفعل، بينهم 109 حالة فوق سن عامين.

وتابعت الدكتورة هالة زايد: أنشأنا 25 مركزا على مستوى الجمهورية لفحص ضمور العضلى، والأطفال فوق سن عامين المصابين بضمور عضلى لهم علاج يأخذ علاج مدى الحياة، وهناك اتفاقية شركة نوفارتس لعلاج الضمور العضلى تاريخية للشركة.