شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التضامن توفر خدمة إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التضامن توفر خدمة إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيا لأول مرة

انطلاق العام الدراسى الجديد فى 16 مدرسة حكومية دولية.. صور

الكهرباء: منظومة العدادات مسبوقة الدفع مؤمنة على أعلى مستوى ويصعب التلاعب بها

رئيس الوزراء يتابع تطوير مناهج رياض الأطفال والابتدائية حتى الصف الرابع

الرئيس السيسي يوجه بخروج تجهيزات المتحف المصرى الكبير بأعلى مستوى

إعلان نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة.. اعرف كليتك

التضامن توفر خدمة إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيا لأول مرة

التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا

التضامن: إشهار الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيا

انطلاق العام الدراسى الجديد فى 16 مدرسة حكومية دولية.. صور

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

السعودية تمدد صلاحية إقامة الوافدين الموجودين خارجها دون مقابل لـ30 نوفمبر

مستشار الرئيس للصحة: الحصول على لقاح كورونا يخفف من أعراض الإصابة

الصحة: 84.1 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

%29 من العاملين بالتعليم حصلوا على الجرعة الأولى للقاح كورونا استعدادا للدراسة

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين من الأسواق الحرة

التعليم العالى تعلن نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية