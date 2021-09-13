"التاجر باع فرش الشقة قبل الزفاف".. تفاصيل مقتل عريس قبل أيام من فرحه بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل قتل عريسًا وشرع في قتل شقيقه بسبب خلاف على سعر الموبيليا بمنطقة المرج.

البداية بتلقي المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار ناري بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق ناري باليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لاستلام موبيليا اشتراها من صاحب المحل، ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.

وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية عليهم، ما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرج من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.