محافظ أسيوط: بناء وتطوير 86 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتبت – سحر عزام:

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم بناء وتطوير 86 مدرسة على مستوى المحافظة بإجمالي فصول يتجاوز 1230 وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف سعد، خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أن الكثافة الطلابية أصبحت تتراوح في أسيوط ما بين 40 و50 طالبًا بعد بناء وتطوير المدارس ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى توفير المبادرة فرص عمل للشباب والعمالة الفنية المصرية من خلال البعد الاقتصادي لمبادرة حياة كريمة.

وتابع أن مشروعات الأبنية التعليمية والوحدات الصحية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة وفرت العديد من فرص العمل للعمالة.